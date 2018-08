Kas Jose Mourinho maagia on lõplikult kadunud ja Manchester United maksab selle eest ränka hinda?

Alles suvel reastas tunnustatud majandusajakiri Forbes maailma kõige väärtuslikumad spordivõistkonnad. Kui esikohale platseerus ameerika jalgpalliliiga NFL-i klubi Dallas Cowboys, siis kohe nende kannul oli kõige väärtuslikuma jalgpalliklubina Manchester United. Nende nime taha kirjutati numbrina 3,5 miljardit eurot. Kui aga sellise tiimi eesotsas on peatreener, kes on sisuliselt juba kõigil kopsu üle maksa ajanud, siis tema ongi paratamatult kõige põletavam teema.

Mourinho on läbi karjääri olnud osav manipulaator, kes on suutnud tähelepanu põletavatelt teemadelt eemale juhtida ning tõstnud fookusesse hoopis uued detailid. Viimasel ajal tundub aga aina enam, et eelmisel kümnendil temast suure treeneri teinud nüansid tänapäeval enam ei toimi ja portugallase maagia võib olla lõplikult tuhmunud. Nüüd on lihtsalt küsimus, kas ja kui suurte kahjudega suudab United olukorrast välja tulla? Esmaspäeva õhtul aset leidnud mängujärgne pressikonverents viitas sellele, et suur pinge on lõpuks ka temani jõudnud.