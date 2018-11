Karm karistus soolas: Londoni Chelseat ähvardab kahe aasta pikkune mängijate ostmise keeld

Madis Kalvet

Bertrand Traore Londoni Chelsea särgis. Foto: John Sibley, Reuters/Scanpix

Suured jalgpalliklubid on mitmel puhul saanud karistada tehingute pärast, kus nad on noormängijate palkamisel reegleid rikkunud. Nüüd on uurimise all Londoni Chelsea, keda ähvardab kahe aasta pikkune mängijate ostmise keeld.