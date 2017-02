Aafrika meistriks kroonitud Kameruni jalgpallikoondise peatreener Hugo Broos leidis võimaluse, et veelkord koputada koondisekutsest loobunud Liverpooli keskkaitsja Joel Matipi südametunnistusele.

Kamerun alistas eilses finaalis Vincent Aboubakari 88. minuti iluväravast Egiptuse 2:1 ning belglasest peatreener pühendas ühe osa oma võiduintervjuust "reeturitele", kes praegu südamevalus peaksid piinlema.

"Meil oli enne turniiri palju pahandust mängijatega, kes meiega ei liitunud. OK, see on nende otsus. Aga võibolla nad ütlevad nüüd endale: "Kuramus! Miks ma nendega kaasa ei läinud?"" rääkis Broos.

"Keegi ilmselt ei arvanud, et me nii kaugele jõuame. Üritasime kõigepealt esimesest ringist edasi pääseda. Sellega saime hakkama. Siis ütlesime: "OK, vaatame, mis Senegali vastu juhtub." Võitsime jälle. See tõstis meie enesekindlust ning sellest ajast peale uskusime, et kui meil on veidi õnne, võime finaali jõuda."

Viiekordseks Aafrika meistriks tõusnud Kamerun oli viimati rahvuste karika võitnud 15 aastat tagasi.