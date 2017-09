Kaks väravat löönud Arsenali ründaja polnud õnnelik, et ta dopingukontrolli viidi

Eile West Bromwichi väravavõrku kaks väravat löönud Arsenali uus prantslasest ründaja Alexandre Lacazette postitas sotsiaalmeediasse selfie dopingukontrollist, avaldades imestust, et just tema "juhuslikult" sinna sattus.

"Kaks väravat, seega... Dopingukontroll?? Hästi tehtud, kutid!" kirjutas endine Lyoni pallur Twitteris.

Lacazette'i karistuslöök ja penalti aitasid Arsenali eile koduväljakul 2:0 võidule. Võistkonna peatreener Arsene Wenger lausus pärast mängu: "Ma usun, et ta (Lacazette) läheb iga mänguga järjest paremaks. Ta on noor ja just Inglismaale saabunud. Füüsilised nõudmised on siin väga kõrged. Tehniliselt on tegu intelligentse mängijaga ning te nägite karistuslöögi puhul, et ta oli valmis ka tagasi põrkuvaks palliks, nagu head ründajad peavadki tegema."

Kolm võidupunkti tõstsid Arsenali Inglise kõrgliigas seitsmendaks. Neljapäeval ootab klubi ees Euroopa liiga lahing Valgevenes Borissovi Batega.