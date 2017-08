Kaks Liverpooli põhimeest jätsid treeningu vahele

Sadio Mane on löönud värava

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool jätkab laupäeval Inglismaa meistriliigat kodumänguga Crystal Palace`i vastu. Neljapäevasel treeningul olid Liverpooli ridadest puudu ääreründaja Sadio Mane ja keskväljamees Emre Can.

Mõlemad nimetatud mehed tegid hooaja kahes esimeses mängus kaasa - Liverpool viigistas eelmisel nädalavahetusel koduliigas Watfordiga 3:3 ja võitis teisipäeval Meistrite liiga play-offi avamängus Hoffenheimi 2:1.

Kuna otsustav kordusmäng Hoffenheimiga on juba järgmisel kolmapäeval, võib peatreener Jürgen Klopp homme vähemalt Manele puhkust anda.

Crystal Palace`i uus juhendaja Frank de Boer on kinnitanud, et nende tähtmängija Wilfried Zaha laupäeval Anfieldil ei mängi. See kohtumine algab homme meie aja järgi kell 17.