Jürgen Klopp võttis jälle sõna Ragnar Klavani puudumise osas

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp lubas meediale, et kuigi meeskond sai Meistrite liiga esimeses kaheksandikfinaalis kindla 5:0 võidu Porto üle, siis tema mängijatevalikut see ei mõjuta ja platsile jookseb põhikoosseis.

Paljud arvasid, et selles kohtumises saaks mänguaega Dejan Lovren, Dominic Solanke ja ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan. Kuid Klopp ütles, et tal pole hetkel mingeid selgitusi sellele kolmikule, kirjutab Liverpool Echo.

Liverpooli mängib laupäeval Inglise kõrgliigas Newcastle'iga, siis on kohtumine Portoga ja järgmine nädalavahetus tuleb vastu astuda rivaalile Manchester Unitedile. "Ma tean, et kõik inimesed ütlevad mulle enne Portoga kohtumist, et nüüd saad lasta temal, temal ja temal puhata," ütles Klopp.

"Selline on situatsioon. Me mängime Unitediga, siis me ei lase kellelgi puhata. Tugev meeskond astub nii Porto kui ka Unitedi vastu," lisas ta.