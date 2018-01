Jürgen Klopp: tühja sest puhtast väravast, kui sa võid ka sellise tagasituleku teha!

Livervpooli peatreener Jürgen Klopp ei jäänud Burnley 1:1 viigiväravat kaugeltki taga nutma, sest dramaatiline 2:1 võit jätab suhu alati parema maigu kui kindel kuiv 1:0.

"See tundub palju parem kui 1:0, kuigi see on praktiliselt sama tulemus," hõiskas Klopp, kui Ragnar Klavan oli just löönud neljanda üleminuti võiduvärava. "Keda huvitav nullimäng, kui sa võid ka selliselt tagasi tulla!"

Ilmastikuolud Burnleys olid täna kõike muud kui ilusat jalgpalli soosivad, mistõttu oli Kloppil eriti hea meel, et tema hoolealused nendes tingimustes võõrsilmängust võidukana välja tulid.

"Ükski mäng sellel perioodil pole ilma poolest hea. Sa pead näitama iseloomu ja seda me täna tegime. Olen selle üle väga rahul!"

Liverpool pikendas tänasega vägevat seeriat, olles kõikide sarjade peale kaotust vältinud 16 kohtumist järjest. "Ma ei tea täpselt, kui pikk see seeria on, sest mind ei huvita sellised asjad. On palju mänge, kus me oleme mänginud oluliselt paremini kui täna, kuid need ikkagi viigistanud. Me peame paremaks saama. On kohti, kus me saame veel õppida," lisas sakslane.

Vaata Burnley viigiväravat!



Vaata Klavani võiduväravat!