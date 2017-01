Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tõdes pärast Southamptoni vastu liigakarikasarjast välja kukkumist, et Anfieldil tulemusega 0:1 kaotatud mängus oli oma osa ka staadionil puhunud tugeval tuulel.

Liverpool domineeris küll suurt osa mängust, kuid ei suutnud oma väheseid võimalusi ära kasutada ning lasi hoopis Southamptonil kohtumise üleminutitel vasturünnakust skoori teha.

"Õnnitlused Southamptonile, nad väärivad kohta finaalis. Samal ajal olen pettunud. Esimesel poolajal eriti oli tuul väga tugev, mis tegi olukorra keeruliseks," sõnas Klopp. "Kui alguses Liverpooli tulin ja tuult mainisin, hakkasid inimesed naerma, kuid täna oli tõesti näha, et see mõjutas mängu."

"Oleksime pidanud paari vasturünnakut paremini kaitsma, kuid teisel poolajal olime tunduvalt paremad. Meie esitus oli okei. Võib küll öelda, et me ei löönud väravat - ning see on õige. Me ei ole ainus meeskond, kes peab sellistest kaitseliinidest läbi murdma. Meie jaoks on 70-80% mängudest sellised," lisas sakslane. "Me lõime küll võimalusi ning Southamptoni vastu ei ole see lihtne, kuid me ei löönud neid ära."