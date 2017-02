Ragnar Klavani koduklubi Liverpool viibib kahenädalase mängupausi sisustamiseks sel nädalal Hispaanias La Mangas treeninglaagris, kus peatreener Jürgen Klopp otsustas meeskonna ühtsuse kasvatamiseks viia sisse põneva muudatuse.

Kui tavaliselt ööbivad mängijad oma hotellitubades üksi, siis sedapuhku otsustas Klopp kõik pallurid "paari" panna - kõikide kaasas olevate mängijate nimed läksid ühte loosikaussi, kust seejärel paarid välja tõmmati.

"Tegime sellise väikese viguri, et meeskonda ühtsemaks muuta," rääkis Klopp Liverpool Echole. "Ja paarid ei olnud vaba valik!"

Kloppi sõnul ei pruukinud mõned paari sattunud mängijad üksteisega varem olnud kokku puutunudki - näiteks on väravavaht Simon Mignolet paaris noorpalluri Conor Mastersoniga. "Küll nad pärast nelja ööd üksteist tundma õpivad! (Adam) Lallana ja (Alex) Manninger, (Jordan) Henderson on koos (Sheyi) Ojoga, (James) Milner on Sadioga (Mane). (Roberto) Firmino ja (Loris) Karius - väga tore tuba!"

Liverpooliga on La Mangas laagris ka Ragnar Klavan, kuid tema toakaaslasest Liverpool Echo ei kirjutanud.