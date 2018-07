Jürgen Klopp teab, et temalt oodatakse uuel hooajal Liverpooliga tiitlite võitmist

Inglismaa suurklubi FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp teab, et tema peal on surve hakata klubiga tiitleid võitma.

Kloppil saab oktoobrikuus täis kolmas aasta Liverpooli eesotsas. Selle aja jooksul on ta viinud Inglismaa klubi kolme finaali - Inglismaa liigakarika, Euroopa Liiga ja Meistrite Liiga finaali, kuid kõigist kohtumistest on väljutud kaotajana.

"Inimesed hakkavad rääkima, et peame tiitleid võitma, see on järgmine samm ning tähtis on selle nimel töötada," sõnas 51-aastane sakslane. "Ma ei saa anda ühtegi garantiid, aga mõistan, kui inimesed eeldavad karikat. Ma tean lootuste kohta ja see on täiesti normaalne."

"Olen enesekindel, et suudame eelmise hooaja pealt edasi minna," lisas Liverpooli loots. "Me ootame ise ka endilt rohkem. Me püüame uuesti Inglismaa meistriks tulla ja olla edukad igas karikasarjas, kus me oleme. Meil on väga kõrged eesmärgid."

Uus Premier League'i hooaeg algab 11. augustil. Liverpool läheb avaringis vastamisi West Ham Unitediga.