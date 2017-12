Jürgen Klopp: tänane tulemus pakub väga suurt rahulolu

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp jäi oma hoolealustega 5:0 võidumängus Swansea City üle üldjoontes rahule, kuid kritiseeris neid perioodi eest esimesest väravast teiseni, mille vahele jäid piinarikkad 46 minutit.

Philippe Coutinho avas mänguskoori Anfieldi staadionil juba 6. minutil ning 1:0 eduseisus mindi ka vaheajale. Swansea murti lõplikult 52. ja 65. minuti väravatega. Walesi klubi kirstule pandi kaas peale 66. ja 83. minuti tabamustega. Eesti koondise keskkaitsja Ragnar Klavan tegi kaasa kogu kohtumise.

"Pärast 55 minutit oli mäng briljantne, enne seda tegime lihtsalt oma tööd. See polnud lihtne. Viimast poolt tundi oli aga lust vaadata. Saime vägagi teenitud võidu!" rõõmustas Klopp, kes puudutas oma intervjuus BBC raadiole ka eelmise vooru dramaatilist 3:3 viiki Arsenaliga.

"Ma tean, et inimesed pole tihti tulemuste osas piisavalt kannatlikud. Võimalik, et arvatakse, nagu poleks see kõik piisavalt kiiresti tulnud. Kuid me tunneme end praegu väga hästi. Viis minutit Arsenali mängust olid halvad, aga esitus ise oli hea - tegime viigi. Tänane aga pakub väga suurt rahulolu."

Klopp Trent Alexander-Arnoldist, kel on nüüd kahe võõrsilvärava kõrval tabamus kirjas ka Anfieldi staadionil: "Fantastiline! Ta ema ütles mulle eelmisel nädalal, et Boxing Day'l on kogu perekond kohal. Küsisin, kas seda peaks võtma käsuna ta algkoosseisu panna? Nagu kogu meeskondki, võinuks ta esimesel poolajal paremini mängida, aga ta oli imeline ja lõi ilusa värava. Kogu perekonna jaoks rõõmustav sündmus."

Swansea peatreeneri kohusetäitja Leon Britton: "Pärast teist väravat tegime nii palju vigu, et see on lubamatu. Raske, kui mäng sellise suuna võtab, aga sa pead sellega silmitsi seisma ja vastutuse võtma. Minul on selles muidugi oma osa, kuid ka mängijatel, kes väljakul käisid. Teise poolaja esitus tegi kohutavalt haiget. Kuigi tegu on professionaalidega, lasid nad pärast teist väravat pead norgu. Seda ei tohiks juhtuda. Nad pidanuks endast jätkuvalt kõik välja panema."