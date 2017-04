Jürgen Klopp süüdistas kaotuse järel kohtunikke

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp kurjustas Crystal Palace`ilt saadud 1:2 üllatuskaotuse järel kohtunikega, kes jätsid neile teise poolaja alguses penalti andmata.

Klopp vihjas Philippe Coutinhole tehtud veale. "Kui tema (Coutinho) kukub, on see 100% penalti. Mida ma oskan öelda. Ta mõtles kindlasti, et kui jääb püsti, lööb järgmise puutega värava," sõnas Klopp.

Tänase kaotusega sattus Liverpooli esineliku koht tõsiselt ohtu, sest neljas ja viies meeskond ehk Manchester City ja Manchester United on neist kahe vähempeetud mängu juures vastavalt 2 ja 3 punkti kaugusel.

Here's how the #PL looks after an intriguing weekend pic.twitter.com/QwAZq7AZjE

