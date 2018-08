Jürgen Klopp soovitas fännidel kahe jalaga maa peale jääda

"Juba hooajaeelsete mängude ajal oli näha väga positiivset aurat, mis meid ümbritses. See, et inimesed on positiivsed, on väga hea, kuid nad teavad ka, et see hooaeg tuleb kindlasti raske. Me ei saa olla muud, kui üks väljakutse esitajatest, sest me pole nii pikka aega midagi võitnud," sõnas Klopp, vahendab Mirror.

"Kahtlemata tegime hea stardi, kuid see oli alles avamäng. West Ham pole siiski Manchester United ega City - nemad teavad seda ja meie samuti. Peame selles tugevas liigas igal nädalal suurele väljakutsele vastama," lisas sakslane.

Klopp avaldas siiski lootust, et kui uued mängumehed Naby Keita, Alisson, Fabinho ja Xherdan Shaqiri korralikult sisse elavad, hakkab meeskond veelgi paremini mängima.

Ajakirjanikud pärisid pressikonverentsil aru ka keskkaitsja Dejan Lovreni kohta, kes täna vigastuse tõttu ei osalenud. Klopp vastas, et horvaat saab juba kergelt treenida, kuid tema tagasitulekumängu tuleb veel oodata umbes kaks nädalat.

Viimati 1989/90 hooajal Inglismaa meistriks kroonitud Liverpool lõpetas mullu kolmandana, kuid kaotas tiitli võitnud Manchester Cityle lausa 25 punktiga. City tegi täna samuti võiduka stardi, kui alistas võõrsil Arsenali 2:0.