Jürgen Klopp: seda mängu oli lihtsalt lust vaadata!

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp sõnas pärast 4:1 võidumängu West Ham Unitedi üle, et ta nautis täna oma meeskonna esitust kogu hingega.

"Kui ma hommikul ärkasin, ei oodanud ma sellist mängu - lihtsalt lootsin," sõnas õnnelik sakslane Sky Sportsile.

"Seda mängu oli lihtsalt lust vaadata! Fantastiline jalgpallimatš - voolav, nõtke, intensiivne, agressiivne, vihane ja täis suurt võidusoovi," kiitis Klopp, kelle sõnul oli meeskond eriti hea standardolukordades.

"Meil on kõigil meeles need korrad, kus kõik rääkisid, et meid karistatakse standardolukordades ära. Ka West Hamiga on alati raske olnud, sest nende mängijad on pikad ja füüsiliselt võimsad. Kuid täna me saime suurepäraselt hakkama ja lõime ka ühe värava standardolukorrast (Emre Can nurgalöögist - toim.). Ülejäänud meie väravad olid lihtsalt fantastilise jalgpalli tulemus."

Võit tõstis Liverpooli 57 punktiga teisele kohale. Ühe silmaga jääb maha Manchester United, nelja ja viie punkti kaugusel on vastavalt Chelsea ja Tottenham. Kindel liider on Manchester City 72 punktiga. Ragnar Klavan tänases mängus kaasa ei teinud.