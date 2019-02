Jürgen Klopp sai soolase rahatrahvi

Klopile määrati karistus veebruari alguses toimunud Liverpooli ja West Ham Unitedi kohtumises õigust mõistnud kohtuniku Kevin Friendi suhtes antud kommentaari eest. Klopp vihjas siis, et kuna Liverpooli avavärava eel oli James Milner suluseisus, vilistas Friend ülejäänud mängu jooksul West Hami kasuks.

"Lõime värava, mille kohta sain mängu järel teada, et see sündis suluseisu tõttu. See seletab pisut teist poolaega. Ma arvan, et kohtunik sai juba poolajal sellest (suluseisust) teada ning seetõttu nägime rida veidraid episoode, mis meid kuidagi ei aidanud. Kohtunik on samuti inimene ja ma mõistan seda," rääkis Klopp pärast 1:1 viiki West Hamiga.

Klopp oli jalgpalliliidult rahatrahvi - 8000 naela - saanud ka mullu detsembris. Toona ei meeldinud ametnikele, et sakslane tähistas liiga innukalt üleminutitel löödud võiduväravat Evertoni vastu.