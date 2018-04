Jürgen Klopp: Roma on kerge vastane? Vaadake, mis nad Barcelonaga tegid

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ei nõustunud arvamusega, et nad said Meistrite liiga poolfinaaliks kõige kergema vastase.

Tänasel loosimisel sattusid vastamisi Liverpool ja AS Roma ning Madridi Real ja Müncheni Bayern.

"Kui keegi arvab, et see on kõige kergem loos, siis ma ei saa seda inimest aidata. Nad ilmselt ei näinud itaallaste mänge Barcelonaga. Teine mäng oli lihtsalt fantastiline - seis oleks võinud olla isegi 4:0 või 5:0, ma olin täiesti rabatud," kiitis Klopp itaallasi, vahendab Daily Star.

Sakslane lisas, et tal ei olnud poolfinaalseeria vastase osas eelistust. "Ükskõik, kes vastaseks tuleb, kõigiga on võimalik mängida, sest see on jalgpall. Seega on meil ka Roma vastu võimalus."