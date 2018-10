Jürgen Klopp: Rahvuste liiga on kõige mõttetum võistlus maailmas!

Liverpoolil on seljataga keeruline periood, mil 23 päeva jooksul tuli pidada seitse kohtumist. Sakslasel on hea meel, et see läbi on, kuid sugugi rõõmus pole ta eelseisva koondisepausi pärast.

"Kui keegi oleks mulle öelnud, et pärast kaheksat vooru on sul tabelis 20 punkti, oleksin ma sellise mängugraafiku juures öelnud: "Olgu, ma usun sind, aga lähme juba üheksanda vooru juurde!"," vahendab Kloppi sõnu irishexaminer.com.

"Poisid lähevad nüüd kahjuks jälle ära ning peavad mängima Rahvuste liiga mänge - kõige mõttetum võistlussari maailma jalgpallis!"

"Loodame, et nad tulevad tagasi tervena ning mängivad neid lihtsaid võistlusi edasi nagu Premier League, Meistrite liiga ja nii edasi. Poistel on rasked ajad, mis? Me peame hakkama mängijate peale mõtlema," ironiseeris Klopp, vihjates ilmselt, et UEFA on ühe võistlussarja juurde loomisega pannud pallurite tervised tõsisesse ohtu.

"Keegi küsis minult: "Kas mäng oli sellepärast sellise tasemega, kuna hooaeg on olnud intensiivne?" Selles küsimuses on juba kriitika sees, mis vihjab, et mäng olnuks parem, kui me oleksime värskemad. Kui te tahate neid värskemana näha, andke neile suvevaheaeg. Jordan Hendersoni vaheaeg oli täpselt kaks nädalat, mis on naljakas. Aga on, nagu on."

"Koondise juurde minek pole suur probleem, aga nüüd helistavad mulle koondisetreenerid ja küsivad, kas ma saan mängust välja jätta ühe või kaks mängijat, kuna "ma olen ka surve all, sest meil on Rahvuste liiga tulemas". Ma ei tea täpselt, mida te seal võita võite, aga kuna suvel on finaal tulemas või midagi sellist, siis nii on."