Jürgen Klopp: pole olemas viit paremat keskkaitsjat neist, kes meil juba on

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp teatas, et on vägagi rahul oma keskkaitsjate valikuga ning ei kavatse sinna iga hinna eest täiendust hankida.

"Vaadake ringi ja öelge mulle viis keskkaitsjat, kes teeks meid tugevamaks. Viis. Siis saate auhinna," sõnas Klopp, vahendab ajaleht The Telegraph.

"Meil on neli (keskkaitsjat). Ma ei arva, et me vajame rohkem. Hetkel tunnen, et kõik on hästi. Oleme 31. augustini avatud, kuid me ei saa asju tagant sundida ja ma ei kavatse lihtsalt niisama uut kaitsjat osta. Ma ei näe, et meie kaitseliin oleks murekoht," lisas sakslane.

Klopp on tänavu suvel suurt huvi ilmutanud Southamptoni kaitsja Virgil Van Dijki vastu, kuid pole alternatiivseid variante otsinud.

Liverpooli hingekirjas on hetkel keskkaitsjatest Dejan Lovren, Joël Matip, Ragnar Klavan, alles 20-aastane Joe Gomez ja Klopi usalduse kaotanud Mamadou Sakho.