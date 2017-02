Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles, et Leicester City juhtkonna otsus Claudio Ranieri vallandada on sama veider kui ameeriklaste otsus Donald Trump presidendiks valida.

"Kas ma olen üllatunud, et selline asi saab juhtuda? Ei. Seda ei juhtu vaid jalgpallis. 2016-17 on olnud rida kummalisi otsuseid: Brexit, Trump, Ranieri," sõnas Klopp pressikonverentsil.

"Mul pole mingit aimu, miks Leicester sellise otsuse tegi. Ta (Ranieri) on tõesti väga eriline persoon, väga meeldiv inimene. Mul pole piisavalt infot - vahest te peate minema Leicesteri ja küsima nende käest, miks nad seda tegid," rääkis Klopp, kelle meeskond kohtub esmaspäeval just Leicesteriga.

Sakslane lisas, et Ranieri vallandamine nende elu lihtsamaks ei tee. "Ma ei usu, et nende koosseis muutub. Arvatavasti tulevad nad sama rivistusega, väljaku kõrval on ilmselt abitreenerid. See pole suur muutus. Ootame rasket mängu tugeva Leicesteriga," arutles Klopp.

Mullu üllatuslikult Inglise meistriks kroonitud Leicester City asub hetkel Premier League'is 25 vooru järel 21 punktiga 17. kohal. Väljalangemistsoonist lahutab neid vaid üks punkt.