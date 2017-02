Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas pärast 0:2 allajäämist tabeli lõppu kuuluvale Hull Cityle, et meeskond on kõva kriitika ära teeninud.

"Nädal tagasi rääkisin oma ootustest ja ütlesin, et saame olukorrale endiselt positiivselt vaadata, sest oleme liigas neljandad. Kuid pärast sellist mängu peame kogu kriitika omaks võtma, sest meie ootsused on märksa kõrgemad ja peame näitama oluliselt enamat kui täna suutsime. See on minu vastutus, et see ka juhtuks," arutles Klopp piinliku kaotuse järel.

"Ma ei taha vabandusi otsida ja pärast sellist kaotust on raske midagi tarka öelda. Andke mulle mõni minut või tund selle üle juurdlemiseks ning me juhatame poisid õigesse suunda."

Klopp lisas, et meeskonnale tuleks kasuks, kui Meistrite liigast enam ei mõeldaks. "Meistrite liiga on suur-suur eesmärk, kuid see on raske eesmärk, sest tugevaid konkurente on palju. Me ei peaks pärast tänast esitust sellele enam mõtlema - peame nüüd näitama, et suudame koos töötada ja edasi liikuda,"sõnas sakslane.

14 vooru enne hooaja lõppu on liidril Chelseal 59 punkti. Järgnevad Tottenham 50, Arsenal 47 ning Liverpool ja mängu vähem pidanud Manchester City võrdselt 46 punktiga.