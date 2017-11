Jürgen Klopp pärast 3:0 võitu: meil oli õnne

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas pärast 3:0 võidumängu Stoke City üle, et neil oli õnne, et väravavaht Simon Mignolet punast kaarti ei saanud.

Mignolet tegi jämeda vea 39. minutil Liverpooli 1:0 eduseisus, tõmmates karistusala lähistel maha ründaja Mame Dioufi. Liverpooli õnneks pääses belglane vaid kollase kaardiga.

Klopp nõustus kohtunik Martin Atkinsoni otsusega, kuid tunnistas, et mõni teine vilemees oleks võinud näidata ka punast kaarti.

"Vajasime Simon Mignolet intsidendis õnne," rääkis Liverpooli juhendaja mängujärgsel pressikonverentsil. "Ma ei arva, et see oli punane, kuid tõsi on, et nad oleks võinud selles situatsioonis värava lüüa."

Stoke City peatreener Mark Hughes oli mõistagi Mignolet eemaldamise poolt. "Ma ei mõista, miks kohtunikud ei näinud, et see oli selge väravaolukord. Kui puurivaht poleks Mame Dioufi maha võtnud, oleks pall tühja võrku lennanud ja seis 1:1," kurjustas Hughes, kelle meeskond jätkab 16. kohal.

Ragnar Klavan jäi eilsest mängust eemale haigestumise tõttu. Võit tõstis Liverpooli Inglismaa meistriliigas 26 punktiga viiendale kohale. Kui liider Manchester Cityst (40p) jäädakse maha juba 14 punktiga, siis kolmandal real asuv Chelsea (29) on vaid kolme silma kaugusel. Teine on ManUtd (32) ja neljas Arsenal (28).

Mignolet` olukord videos algusega 2.45: