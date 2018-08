Jürgen Klopp palkas taanlasest maailmarekordimehe audisissevisete treeneriks

Grönnemark on viimased 15 aastat keskendunud just nimelt küljesissevisete kunstile: ta on aidanud mitmel klubil selles vallas paremaks saada ning viimati saatis teda edu kodumaal Midtjyllandi ja AC Horsensi klubides, kes lõid kahe peale eelmisel Taani kõrgliigahooajal küljesissevisete järel koguni 20 väravat.

42-aastane taanlane hoiab enda nimel ka maailmarekordit: nimelt sai ta saltoaudiga kirja 51,33-meetrise audisisseviske.

"Midtjylland on hästi tõestanud, et pikad sissevisked saavad olla tõhusaks relvaks, kui neid korrektse tehnika, täpsuse ja taktikalise tarkusega teostada," rääkis Liverpooli juures poole kohaga töötav Grönnemark.

"On väga oluline, et vise oleks terav, sest liiga kõrget palli on kerge kaitsta."