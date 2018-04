Jürgen Klopp on pannud Liverpooli väravaid lööma

Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp jõudis viimatises liigamängus ümara tähiseni, tema juhendamisel jõudis Liverpool kõikides sarjades kokku 300. väravani. Mänge on Kloppi hingele kogunenud 148.

See tähendab, et meeskond lööb keskmiselt üle kahe värava mängus, mis on vägagi soliidne number.

Selle näitaja osas on Klopp viimase 15 aasta eelkäijatest olnud edukaim. Liverpool mängib praegu resultatiivsemat jalgpalli kui Brendan Rogersi, Kenny Dalglishi, Roy Hodgoni või Rafael Benitezi juhendamisel.

Klopp on ametis alates 2015. aasta oktoobrist ja prognoositakse, et sakslane jääb Anfieldi pikkadeks aastateks.

Mis skooritegemisse veel puutub, siis viimatise Bournemouthi mänguga lõi enam kui sajandi vanuse rekordi üle Mo Salah. Seni oli Liverpooli mängijatest 40 väravani kõige kiiremini jõutud 49 mänguga. See juhtus aastal 1897, mehe poolt, kellel nimeks George Allan. Salahil kulus 40 väravani jõudmiseks 45 mängu.