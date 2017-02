Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopi arvates suudeti täna Tottenham 2:0 alistada, sest mängiti sama ründavalt kui hooaja alguses.

"Meie vastu oli avapoolajal väga raske kaitses mängida. Meil oli kogu aeg 4-5 mängijat ründealas, see oli sarnane meie hooaja alguse taktikale," autles Klopp, vahendab Express.

Klopp lisas, et loodetavasti suudetakse sama head mängu näidata järgnevalt ka tiitlikaitsja vastu. "Nüüd on meil vaja Leicesteriga samal kursil jätkata. Meil on potentsiaali mängida veelgi paremini."

Tottenhami juhendaja Mauricio Pochettino tunnistas, et Liverpool võitis täiesti teenitult. "Alustasime väga lohakalt, meie avapoolaega on raske selgitada. Olen väga pettunud. Teisel poolajal jõudsime Liverpooliga samale tasemele, kuid oli juba hilja. Parem meeskond võitis täna," sõnas agentiinlane otsekoheselt.

Liverpooli mõlemad väravad lõi täna Sadio Mane ning seda juba esimese 18 minuti jooksul. Oma panuse andis võitu ka Ragnar Klavan, kes tegi kaasa viimased kümme minutit, kui vahetas keskkaitses välja vigastada saanud Lucas Leiva.