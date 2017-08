Jürgen Klopp oli beebiuudist kuuldes šokeeritud

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp oli mängueelsel pressikonverentsil väga üllatunud, kui kuulis, et tema hoolealune Georginio Wijnaldum on vahepeal isaks saanud.

Klopp oli hollandlase pärast kolmapäevast Meistrite liiga play-offi mängu kodumaale lubanud, et ta saaks olla lapse sünni juures. Neljapäeva varahommikul pisipoiss sündiski, kuid Liverpooli boss kuulis sellest alles ajakirjanikelt.

"Tänan informatsiooni eest. Palju õnne, Gini!" teatas Klopp üllatunud näoga. "Ta siis helistas kõigile teile, aga mitte mulle," jätkas treener ning sai siis teada, et sellest oli juba kirjutatud ka ajakirjanduses. "Eelmine nädal ütlesin, et parim asi, mida ma olen teinud, on see, et pole Inglismaa ajakirjandust lugenud, ja nüüd tundub, et see on hoopis probleem."

Kui sakslane sai teada, et Hollandi jalgpallur avaldas oma beebiuudise ka Instagramis, muigas Klopp: "Instagram, Facebook ja Twitter on väga head viisid minu informeerimiseks."

Liverpooli järgmine mäng on pühapäeval, kui koduliigas võetakse vastu Arsenal.