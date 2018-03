Jürgen Klopp: Mo Salah on teel Lionel Messi taseme suunas

Liverpool alistas laupäeval Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel 5:0 Watfordi. Eriliselt säras egiptlasest ründaja Mo Salah, kes lõi võitjate ridades neli väravat. Lisaks tegi Salah eeltöö ka meeskonna viiendale väravale, mille lõi Roberto Firmino. Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi sõnul on see kõik alles teekonna algus.

Klopp rääkis mängujärgsel pressikonverentsil, et Salah kannatab mingil tasemel ehk juba võdlust ka FC Barcelona staari Lionel Messiga. “Ma arvan, et ta on teel sinna,“ sõnas Klopp.

Siiski tunnistas sakslane, et tõenäoliselt ei taha keegi end Messiga võrrelda. “Ma arvan, et Mo ega keegi teine ei taha end Messiga võrrelda. Ta on teinud juba aastaid asju, mida keegi teine ei suuda. Minu mäletamist mööda oli viimati ühel mängijal meeskonnale nii suur mõju Diego Maradona tippaegadel,“ rääkis Klopp.

“Mo on siiski fantastilises hoos. See on kindel. Nagu elus ikka, siis tuleb oma oskusi järjepidevalt näidata ja tõestada. Ta on väga hea ning aitab meid palju,“ lisas Klopp.