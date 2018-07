Jürgen Klopp: minu üks eesmärke on panna Jose Mourinho naeratama

Inglismaa jalgpalliklubi FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp vastas Jose Mourinho kommentaaridele, kes avaldas oma arvamust Liverpooli suvise üleminekuakna suure kulutamise kohta.

Jose Mourinho sõnul on Kloppi käitumine tänavusel suvel olnud naljakas ning suur kulutamine suvisel üleminekuaknal paneb Liverpoolile peale kohustuse võita tulevasel hooajal tiitel.

Nimelt on Klopp varasemalt rääkinud, et tema jaoks on kummaline maksta meeletuid summasid mängijate eest.

Sellel suvel on Klopp teinud juba mitu ostu ning neist viimane tegi klubi uuest väravavahist Alisson Beckerist maailma kallima väravavahi, sest tema üleminekutasuks kujunes üle 70 miljoni euro.

"Ma kuulsin, et Mourinho pidas mind naljakaks ja üks mu elu suurimaid eesmärke on panna ta naeratama," vastas sakslane Mourinho kommentaaride peale. "Ta ei naerata väga tihti ning kui see juhtub Liverpooli tõttu, siis on hästi."

"Meil on vaba maailm, kõik võivad avaldada oma arvamust ja minul Mourinhoga probleeme pole," lisas Klopp. "Me oleme vastutavad ainult oma fännide ja omanike ees. Manchester Unitedi tegemised mind eriti ei huvita."