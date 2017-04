Jürgen Klopp: mind rahuldab vaid Meistrite liigasse pääs

"Jään hooajaga tõeliselt rahule vaid siis, kui me pääseme Meistrite liigasse," sõnas Klopp, kelle meeskond hoiab hetkel Inglismaal kolmandat kohta.

"Hetkel on meie eesmärk kohta hoida, Meistrite liigasse pääs oleks meie jaoks suur edu. Veel mitu klubi taotleb seda kohta ning nad ujuvad koos meiega selles haide basseinis," lisas sakslane, kirjutab Eurosport.

"Ja mitme klubi jaoks on Meistrite liigasse pääs märksa suurem kohustus kui meie jaoks...," vihjas Klopp Manchester Unitedile ja Arsenalile, kes hetkel esinelikusse ei mahu.

Liverpool, kes püsib seitsmendat mängu järjest kaotuseta, kohtub pühapäeval võõrsil West Bromwichiga.

Arsenal remain sixth after their defeat at Crystal Palace pic.twitter.com/VuUwLQOqdO

— Premier League (@premierleague) April 10, 2017