Jürgen Klopp maailma kõige kallima kaitsja ostmisest: hind oli viimane asi, millele mõtlesin

FC Liverpooli jalgpalliklubi jõudis sel nädalal kokkuleppele Southamptoni keskkaitsja Virgil van Dijki ostmise osas. Hollandi koondislase eest tuli lauale laduda kaitsemängijate maailmarekordit tähistanud 84 miljonit eurot.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi sõnul ei maksa antud summast liiga suuri järeldusi teha, kuna see number näitab lihtsalt turu olukorda ja neil tuleb sellega lihtsalt kohaneda.

“Mind on üllatanud viimase kahe aasta jooksul üleminekuturul toimunud muutused. Summade osas on tehtud suur samm edasi. Viimased pool aastat on muutnud sisuliselt juba kõike,“ rääkis Klopp Melwoodis toiminud pressikonverentsil.

“Loomulikult ei ole sellised summad kõikidele klubidele jõukohased, kuid paljud on sellisteks summadeks siiski valmis ja valmis ka raha kulutama,“ lisas ta. “Kui ma tahan mõnda mängijat palgata, siis on tema hind viimane asi, mille peale ma mõtlen. Asi ei ole selles, et mulle meeldiks raha loopida. Kõige tähtsam on mängija. Kui tahad mängijat, siis pead küsitud summa maksma. Vastasel juhul teda lihtsalt ei saa.“