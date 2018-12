Jürgen Klopp loodab, et hoog jätkub, kuid tulevik on ikkagi ebaselge

“Ma loodan, et arenemine mänguliselt edasi. Mängijad on kõvasti edasi läinud. Meil on veel mõned asjad, mida saame parandada,“ rääkis Klopp Sky Sports Newsile.

Klopil on Liverpooliga leping veel 2022. aastani. Nii kaugele Klopp aga veel vaadata ei soovi. “Sinna on veel pikk maa. Paljud ütlevad, et mul on lahkumiseks parim võimalus, kui me võidame sel hooajal tiitli. Samas ütlevad teised, et pean lahkuma olukorras, kus me midagi ei võida,“ lisas Klopp.

Inglismaa kõrgliigas on praeguseks mängitud 18 vooru, mille järel on Liverpoolil liidrina koos 48 punkti. Teine on Manchester City 44 silmaga ja kolmas Tottenham 42-ga.