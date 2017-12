Jürgen Klopp: Liverpooli senised kaitsjad ei pea maailmarekordimehe saabumise pärast muretsema

1. jaanuarist saab Virgil van Dijkist FC Liverpooli jalgpalliklubi mängumees. Van Dijki eest tuli Liverpoolil Southamptonile maksta 84 miljonit eurot, mis on kaitsjate eest maailmarekordiline summa.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi sõnul ei ole senistel meeskonna kaitsjatel vaja van Dijki saabumise pärast muret tunda, kuna tööd jagub kõigile, kirjutab Liverpool Echo.

“Sellised tehingud on osa professionaalsest jalgpallist,“ sõnas Klopp van Dijki saabumise kohta. “Väga hea mängija ütleb alati, et uue mehe saabumine tema positsioonile muudab ka teda paremaks. Nii need asjad lihtsalt on.“

“Me ei saa hooaega mängida kahe keskkaitsjaga ja öelda, et loodetavasti midagi ei juhtu. Kolmas keskkaitsja on igati loogiline ja kui tiimis on ka neljas, siis on veel eriti hea,“ lisas Klopp. “Ükski mängija ei peaks ega ka tohiks mängida tervet hooaega. Liverpooli tasemega klubi peab olema valmis, kui näiteks mõni mängija on vigastatud või mõnel ei ole parim päev.“

“Olen praeguste mängijate arenguga väga rahul, kuid me peame võitlema maailma parimate klubidega,“ lisas ta.

Laupäeval alistas Liverpool Premier League'is 2:1 Leicester City ning keskkaitsjatena käisid väljakul Dejan Lovren ja Joel Matip. Kui Lovren sai kohtumise järel meedialt kiita, siis vastaste ainsas väravas süüdi jäänud Matipi kohta tõdeti, et tihenevas konkurentsis tuleb tal taset tõsta.

Liverpool mängib taas esmaspäeval, kui Eesti aja järgi kell 17.00 mängitakse võõrsil Burnley'ga.