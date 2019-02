Jürgen Klopp kritiseeris Manchester City jalgpallurit

Walker postitas kolmapäeval, kui Liverpool piirdus koduväljakul Leicester City vastu 1:1 viigiga, Twitterisse pildi Leicesteri väravalööjast Harry Maguire`ist koos tekstiga "Nad arvasid, et asuvad seitsme punktiga juhtima..."

Walker vihjas sellega Premier League`i tabeliseisule, sest kui Liverpool alistanuks Leicesteri, oleks nende edumaa kasvanud Manchester City ees just seitsmepunktiliseks. Viigi tõttu juhib Liverpool 14 vooru enne hooaja lõppu viie punktiga.

Klopp rääkis tänasel pressikonverentsil, et tema ei saa endale Walkeri käitumisstiili lubada. “Mina pole kunagi kellegi punktikaotuse või mängu kaotamise üle rõõmustanud. Minu jaoks on see keelatud. Aga ma ei saa seda tegu kritiseerida, sest ma lihtsalt ei saa sellest aru," sõnas Klopp.