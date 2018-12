Jürgen Klopp kritiseeris kohtunike tegevust: vigastuste oht oli tohutu

Liverpooli kaitsja Joe Gomez viidi esimesel poolajal väljakul kanderaamil ära pärast seda, kui Burnley Ben Mee tema vastu vea tegi.

"Joe on vigane ja ilmselt pikemaks ajaks," lausus Klopp pärast mängu. "Me võitsime küll kohtumise, aga meie vastu tehtud vead ja seda eriti märjal murul olid väga ohtlikud. Kohtunik oleks pidanud juba varem vastastele midagi ütlema."

"Vigastuste oht oli väga suur. See kohtumine oli keeruline," lisas sakslane. "Kui sa saad vastaselt palli kätte, on see super, kuid eilne mängustiil meenutas bowlingut, sest lisaks pallile tõmmati ka mängijad maha. Seda juhtus neljal või viiel korral."

Liverpool hoiab pärast eilset võitu Premier League'is teist kohta (39p), jäädes liider Manchester Cityst maha kahe punktiga. 9 punkti kogunud Burnley on eelviimasel kohal.