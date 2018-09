Jürgen Klopp kiitis konkurenti: fantastiline peatreener!

"Milline peatreener! Olen Napoli poolehoidja sellest peale, kui neid Sarri käe all mängimas nägin," kiitis Klopp Chelsea itaallasest peatreenerit.

Liverpooli lootsi sõnul on Sarri teinud Chelsea`s täieliku revolutsiooni. "See on suurim muutus, mida ma olen nii lühikese ajaga näinud. Vau! Nende mängustiil on hoopis teistsugune. Suurepärane jalgpall. Kõik räägivad Manchester Cityst ja mulle tundub, et nad unustavad Chelsea," lisas sakslane, kes peab Chelsea`t tänavu tõsiseks tiitlinõudlejaks.

Liverpool võtab Chelsea vastu homme õhtul Inglise liigakarika 3. ringis ja reisib laupäevaks Londonisse, et kohtuda seal Chelsea`ga Premier League`i 7. voorus.