Jürgen Klopp jahib jätkuvalt hiljuti Liverpooli kahe väravaga kostitanud Dortmundi 19-aastast imemeest

Jalgpallimaailmas on praegu kuumaks nimeks 19-aastane Dortmundi Borussia ääreründaja Christian Pulisic.

Noort ameeriklast peetakse Dortmundi suurimaks tulevikulootuseks ning nii on teda jahtimas paljud suurklubid. Pikalt on teda seostatud FC Liverpooliga, kus on juhendajaks endine Dortmundi loots Jürgen Klopp.

Alles hiljuti näitas Pulisic enda oskusi ka Liverpooli vastu, kui ta lõi sõpruskohtumises nende võrku kaks palli. Dortmund võitis mängu 3:1.

Liverpool on varasemalt teinud Pulisici ostmiseks juba kaks pakkumist, kuid Dortmund on need mõlemad tagasi lükanud. Briti meedia teatel on Dortmund valmis mängijast loobuma ainult 70 miljoni euro suuruse pakkumise korral.

19-aastase mängumehe isa Mark rääkis nüüd Sky Sportsile, et tõenäoliselt mängib tema poeg ühel päeval Premier League'is. “Tänapäeval on väga vähesed mängijad läbi karjääri ühele klubile truud. Christiani liitumine mõne teise klubiga on väga tõenäoline,“ sõnas ta. “Ta on alati tahtnud mängida Premier League'is.“