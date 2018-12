Jürgen Klopp edukast hooaja algusest: kas ootasin, et pole detsembriks ühtegi kaotust saanud? Ei

Liverpooli peatreenerilt Jürgen Klopilt küsiti, kas praegune vorm ületas tema ootusi. "Eriti mitte, sest ma ei seadnud endale suuri lootusi. Ma lihtsalt ootan oma mängijatelt, et annaksime kõik, et igat mängu võita. Teadsin, et mu tiimil on potentsiaali, kuid ei olnud kindel, kuidas kõik klappima hakkab."

"Loomulikult pole detsembrini kaotuseta püsimine see, mis minuga tihti juhtuks. Kas ootasin, et nii läheb? Ei," jätkas sakslane. "Oleme siiani hästi mänginud ja peame edaspidi veelgi paremini tegutsema, sest teised meeskonnad on samuti tugevalt esinenud."

Klopp lisas, et ei näe põhjust, miks ainult Liverpooli ja Manchester Cityt peetakse tiitlipretendentideks, vihjates eilsele kohtumisele, kus Tottenham Hotspur alistas Evertoni koguni 6:2. "Everton mängis esimesed minutid päris hästi ja oli väga muljetavaldav, mida Tottenham suutis. See võib juhtuda nii Londoni Arsenali, Chelsea kui kõigiga. Miks peaks keegi tundma end täiesti ohutult või hoopis, et on juba tiitlivõitlusest väljas? Praegu pole aeg niimoodi mõelda."

Pärast eilset võitu jääb kolmandal kohal asuv Tottenham Cityst maha kahe ja Liverpoolist nelja punktiga.