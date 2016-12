Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on üheks suureks põhjuseks nende eduka hooaja alguse taga meeskonna toitumisspetsialist Mona Nemmer.

Klopp tõi Nemmeri klubisse eelmisel suvel koos fitness-treeneri Andreas Kornmayeriga otse Müncheni Bayernist ning mängijad on uued abilised väga hästi vastu võtnud.

Igale Liverpooli mängijale on Nemmer koostanud personaalse menüü, mis koosneb peamiselt kohalikest ja orgaanilistest toiduainetest, millest valmistatakse päevas neli söögikorda.

Kloppi sõnul oli Nemmeri abi tunda juba hooajaeelses laagris Californias. "Tavaliselt söövad mängijad eelhooajal väga kiiresti nii palju kui suudavad," rääkis Klopp New York Timesile. "Aga neile tõeliselt meeldis see, mida Nemmer neile andis. Ta jättis vapustava esmamulje."

Sakslasest treener unistab koguni selleteemalise poe avamisest või retseptiraamatu väljaandmisest. "Me võime sellest teha maailma parima toitumisosakonna. Ma ei tunne paljude asjade üle uhkust - aga selle üle olen ma väga uhke."

Nemmer on nii Liverpooli treeningkeskuses Melwoodis kui ka Anfieldi staadionil kogu senise korra pea peale pööranud. Esindusmeeskonna mängijad ei söö näiteks mängu vaheajal enam magusat, vaid joovad kofeiiniga vürtsitatud õunamahla. Mängu järel pannakse lauale värsket pastat koos erinevate koduste kastetega.

"Mängijad on niivõrd avatud mõtlemisega," kiidab Nemmer. "Koos Jürgeniga on nad toitumisele pannud erilise rõhu ning tähtsuse ning mulle oma töö tegemiseks hea võimaluse andnud. See ei ole sugugi tavaline."