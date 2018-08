Jürgen Klopp astus Türgi presidendiga kohtunud Mesut Özili kaitseks välja: poliitikas puhutakse alati väikesed asjad suureks

Lisaks Erdoganiga kohtumisele on Özilile heidetud ette tema esitusi jalgpalliväljakul ja Saksamaal süüdistati teda koondise põrumises jalgpalli MM-il.

"See on klassikaline näide informatsiooni valesti mõistmisest ja muidugi, täielikult mõttetusest," sõnas Klopp Saksamaa telekanalile Sport1. "Poliitikas puhutakse alati väikesed asjad suureks ja olulised teemad jäetakse kõrvale."

Lisaks Özilile sai suure kriitika osaliseks Manchester City sakslasest poolkaitsja Ilkay Gündogan, kes samuti poseeris piltidel koos Türgi presidendi Erdoganiga.

"Ma ei kahtle nende meeste lojaalsuses oma kodumaale," lisas Klopp. "Ainus erinevus ongi see, et nende päritolu on teine, aga see on täiesti normaalne. Kui Saksamaa 2006. aastal jalgpalli MM-i korraldas, peeti kultuurilist mitmekesisust toredaks. Sellepärast pean kogu praegust situatsiooni väga silmakirjalikuks."

Juulis teatas Özil Saksamaa koondisekarjääri lõpetamisest ja tõi põhjusena välja Saksamaa jalgpalliliidu lugupidamatu ja rassistliku kohtlemise tema vastu.