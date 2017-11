Jürgen Klopp ajab jama? Treener: "Näitasime Sevilla vastu fantastilist vaimu"

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei nõustunud pärast 3:3 viiki Sevillaga ajakirjanike väitega, nagu tuleks kehva teise poolaja põhjusi otsida meeskonnavaimust.

Ragnar Klavani koduklubi läks Meistrite liiga kohtumist Hispaanias avapoolajal 3:0 juhtima ja oli juba voor enne alagrupiturniiri lõppu edasipääsu kindlustamas, kuid lasi teisel poolajal võõrustajatel viigistada. Sevilla väravad löödi penaltist, karistuslöögist ja nurgalöögist, viimane neist kolmandal üleminutil.

"Ma ei kahtle poiste vaimus, mitte kõrvavõrdki," ütles Klopp, kelle meeskond peab 6. detsembril Moskvas edasipääsu kindlustamiseks vältima kaotust Spartakile.

"Me näitasime juba fantastilist vaimu. Oleme seda teinud ka paljudes teistes mängudes. Asi pole selles. Jah, see polnud täiuslik, see on tõsi, aga see pole põhiprobleem."

"Kas me saanuksime paremini? Sada protsenti! Kas ma arvan, et probleem oli vaimus? Sada protsenti mitte! See on valearusaam," lisas sakslane.

Vaimsuse küsimuse ei tõstatanud mitte ainult ajakirjanikud, vaid ka mitmed ekspertkommentaatorid erinevates raadio- ja telejaamades. Näiteks endine Chelsea ääreründaja Pat Nevin ütles BBC Radio 5 otsesaates: "Liiga paljud Liverpooli mängijad nägid teisel poolajal välja, nagu oleks kohtumine juba võidetud ja põhjust mängimine katki jätta. Jürgen Klopp peaks olema laastatud - ta oli vaid sekundi kaugusel alagrupiturniirilt välja langemisest. Sevilla vääris punkti, nad olid teisel poolajal palju parem meeskond. Samas oli Liverpool esimesel poolajal neist valgusaastate kaugusel."