Jose Mourinho üllatav avaldus: suurima edu saavutasin Manchester Unitedis

Jose Mourinho Foto: Andrew Matthews/ PA Wire/PA Images/Scanpix

Detsembri alguses Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreeneri kohalt vallandatud Jose Mourinho leiab, et saavutas suurimat edu just Inglismaal Unitedi eesotsas.