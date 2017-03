Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho tunnistas pärast neljapäevaõhtust võitu Euroopa liiga kaheksandikfinaalis Rostovi üle, et tema meeskond on äärmiselt väsinud ning kaotab ilmselt järgmise Premier League'i mängu Middlesbrough' vastu.

Mitmete põhimängijate vigastuste ja mängukeeldudega kimpus olevat Unitedit ootab hooaja lõpus ees ülitihe mängudegraafik ning Mourinho tunnistab avalikult, et tema tiimil saab olema ülimalt raske. Alles esmaspäeval mängiti FA karika veerandfinaalkohtumises Chelseaga suur osa matšist Ander Herrera eemaldamise tõttu vähemuses.

"Kartsime lisaaega. See oli keeruline mäng. Tavaliselt on meie vaenlasteks vastased ehk Rostov, praegu on meil aga vaenlasi väga palju. Keeruline on esmaspäeval kümnekesi mängida, keeruline on praegu mängida, keeruline on pühapäeval kell 12 mängida," kurtis portugallane.

"Poisid on vapustavad, aga tõenäoliselt kaotame pühapäevase mängu. Väsimusel on hind," vaatas treener ette järgmisele liigamängule Middlesbrough'ga.

Mourinho käest uuriti pressikonverentsil ka Unitedi kaitsja Marcos Rojo mängu ajal banaani söömise kohta. "Kas te olete kunagi oma elus väsinud olnud? Mina olen ja ma tean inimkeha piire. Mängija palus banaani ja see ei ole naljaasi. Nad annavad endast kõik."

Unitedi võimalik edasine mängudegraafik: