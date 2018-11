Jose Mourinho tegi julge ennustuse

United on hetkel Premier League`is 8. kohal, jäädes neljandast ehk viimasest Meistrite liigasse pääsu tagavast kohast seitsme punkti kaugusele.

"Ma tean, et vahe on suur," sõnas Mourinho enne tänast Crystal Palace`iga mängu. "Aga ma tean ka, et detsembri lõpuni on meil veel kaheksa mängu, kus on kaalul 24 punkti. Ma usun, et me jõuame esinelikusse."

Portugallane lisas, et ta on optimistlik, sest neil on vigastusest taastunud nii Unitedi selle hooaja suurim väravakütt Anthony Martial kui ka Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Romelu Lukaku ja Paul Pogba.