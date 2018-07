Jose Mourinho on mures Manchester Unitedi hooajaeelse ettevalmistuse pärast

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho pole rahul hooajaeelse ettevalmistusega, kuna mitmed põhimängijad on koosseisust puudu.

Unitedi koosseisust on puudu mitmed mängijad, kes alles osalesid jalgpalli MM-il. Nende sekka kuuluvad Prantsusmaaga maailmameistriks tulnud Paul Pogba, belglased Romelu Lukaku ja Marouane Fellaini ning inglased Jesse Lingard, Marcus Rashford ja Phil Jones.

Lisaks ei saa USA-s toimuval treeninglaagris osaleda Alexis Sanchez, kellel on probleeme viisaga.

"Hooajaeelne periood on väga halb," rääkis Mourinho. "Ainus positiivne asi on, et noortel mängijatel on suurepärane võimalus treenida koos esindusmeeskonnaga."

"Ma olen mures, sest ma ei saa treenida koos kõikide mängijatega," lisas portugallane. "Selline olukord juba on ja peame suutma parimat nende palluritega, kes hetkel on saadaval."