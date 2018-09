Jose Mourinho oma vallandamise pärast ei muretse: kas teate, kui palju see klubile maksma läheks?

Manchester United võitis eile Premier League'i neljanda vooru kohtumises 2:0 Burnleyt, kuid tabelis on lisaks kahele võidule kirjas juba kaks kaotust. Unitedi kehvad tulemused ja Mourinho pidev kriitika klubi ja mängijate aadressil on pannud paljusid uskuma, et portugallase karjäär Manchesteris on lõppemas.

"Kas teate, kui palju klubi peaks mulle raha maksma, kui nad mind lahti laseks?" rääkis Mourinho ajakirjanikele. "Inimesed räägivad, et ma olen ohus, aga ma ei nõustu sellega."

United kohtub järgmises voorus võõrsil Watfordiga, kes alistas eilses kohtumises kaotusseisust 2:1 Tottenhami ja jätkab pärast nelja vooru täiseduga.