Mourinho kinnitas, et Serbia poolkaitsja Nemanja Matic, argentiinlased Sergio Romero, Marcos Rojo, kaitsjad Antonio Valencia ja Diego Dalot ning keskväljamootor Ander Herrera peavad vigastuste tõttu kohtumise vahele jätma.

Matic, Romero ning Herrera käisid tänavu suvel operatsioonil ning taastuvad vigastusest.

Mourinho kiitis Alexis Sanchezt, kes on uueks hooajaks tema hinnangul korralikult valmistunud. "Alexis Sanchezel on olnud hea ettevalmistus. Ta on mänginud palju mänge ja saanud kirja korralikult mänguminuteid. Ta on enamgi kui valmis, aga ma ei saa arvestada palluritega, kes alles naasid pikendatult puhkuselt, kuna mängisid jalgpalli MM-il."