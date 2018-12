Jose Mourinho mattis pärast kaotust Liverpoolile tiitlilootused maha

Unitedi peatreener Jose Mourinho tunnistas pärast kaotust, et Liverpool oli parem meeskond ja lisas, et Inglismaa meistritiitlit nad tänavu ei võida.

"Liverpool ründas palju rohkem kui meie," sõnas portugallane mängu järel. "Neil oli rohkem nurgalööke."

"Kui te tahate õnnest rääkida, mõelge Liverpooli teisele ja kolmandale väravale," vihjas Mourinho Xherdan Shaqirile, kelle kaks väravat tulid Unitedi kaitsja rikošetist.

"Mida te mõtlete selle alla, et kas ma suudan olukorda päästa? Kas suudan tiitli võita? Loomulikult mitte!" vastas portugallane ajakirjanikele. "Võime jätkuvalt esinelikus lõpetada, ehkki see pole lihtne. Me lõpetame esikuuikus nagu kõik ajalooliselt tugevad meeskonnad. Parim koht, mis võime saada, on neljas. Praegu peame keskenduma viiendale kohale jõudmisele."