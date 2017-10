Jose Mourinho laupäevase Liverpooli-mängu eel: me ei pea midagi tõestama

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ei nõustu ekspertide arvamusega, et tema meeskonnale saab laupäevane kohtumine Liverpool olema senise hooaja olulisemaks proovikiviks.

"Mulle meeldib mängida parimate meeskondade vastu ning teha seda parimatel staadionitel - areenidel, millel on suurem ajalugu," ütles Mourinho Sky Sportsi intervjuus. "Ning teil on õigus, Anfieldil on mul olnud nii suurepäraseid kui ka valusaid kogemusi. Nemadki on minu vastu tunda saanud õnnehetki, kuid ka väga halbu momente. Kui nad austavad mind sama palju nagu mina neid, tuleb sellest järjekordselt üks selline mäng."

Kuigi tegemist on maailma jalgpalli ühe klassikalisema vastasseisuga, keeldub Mourinho seda derbiks nimetamast. "Mängus on ikkagi kolm punkti, mitte neli. Võib-olla oleks asi teine, kui me oleksime hooaja sellises faasis, et see duell midagi rohkemat mõjutaks. Samas mängib sellistes mängudes iga väiksemgi hetk rolli. Mängime hea meeskonna vastu, kellel on väga head mängijad," sõnas portugallane.

Eelmisel aastal, kui United Premier League'i hooaja kaheksandaks mänguks Anfieldile reisis, kritiseeriti Mourinhot liiga kaitsva taktika eest, kuigi sellega nulliti edukalt Liverpooli rünnakud ning võideldi võõrsil välja viigipunkt.

"Ma usun, et me oleme nüüd parem meeskond kui toona. Võite ju öelda, nagu mõned seda teevad, et me pole veel mänginud ühegi esiviisiku meeskonna vastu, kuid eelmisel aastal me ei suutnud West Hami kodus võita, ega ka Evertoni kodus või Southamptonit võõrsil."

Mourinho ei olnud nõus väitega, et laupäevane kohtumine saab olema Manchester Unitedile senise hooaja suurimaks proovikiviks ja indikaatoriks. "See on ajakirjanike või ekspertide jutt: "Me peame midagi tõestama, [Romelu] Lukaku peab värava lööma, me peame võitma." Me ei pea midagi tõestama. Meil on hooaja eesmärgid paigas. Me teame, kuhu tahame jõuda ja kuidas seda teha. Üks mäng, üks tulemus, üks esitus - see ei muuda midagi."

Liverpooli - Manchesteri Unitedi matšis pannakse pall mängu laupäeval Eesti aja järgi kell 13.30.

Manchester United on seitsme vooru järel tabelis 19 punktiga (6 võitu, 1 viik) teine. Sama saldo on ka liidril, ühe värava rohkem löönud Manchester Cityl. Kolm võitu, kolm viiki ja ühe kaotuse teeninud Liverpool on 12 punktiga seitsmes.