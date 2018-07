Jose Mourinho kritiseeris oma mängijat, kuna ta ei naasnud pärast lapse sündi piisavalt kiiresti meeskonna juurde

Foto: JASON CAIRNDUFF, Action Images via Reuters/Scanpix

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kritiseeris 22-aastast ründajat Anthony Martiali, kes pole pärast oma lapse sündi veel meeskonna juurde naasnud.

Anthony Martial lahkus kolmapäeval USA-st, kus Manchester United peab hooajaeelset turniiri, et olla oma lapse sünni juures. Kolm päeva pärast lapse sündi kritiseeris Mourinho Martiali selle eest, et ta pole juba treeningutele tagasi tulnud.

"Anthony Martial sai lapse ning mul on väga hea meel, et lapse tervisega on kõik korras, kuid Martial peaks olema juba tagasi treeningutel, aga ta pole," rääkis Mourinho.

"Meil on veel jäänud kohtumised Madridi Reali ning Müncheni Bayerniga ja siis ongi kõik," sõnas Mourinho hooajaeelse ettevalmistuse kohta. "Ma loodan, et mängijad, kes on välja teenitud puhkusel, tahavad käituda nagu Marcus Rashford ja Phil Jones ehk tulla veidi varem meeskonna juurde tagasi. Uue hooaja algus tuleb meil väga raske."

Manchester United kohtub Premier League'i avavoorus 10. augustil Leicester Cityga.