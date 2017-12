Jose Mourinho kritiseeris mängugraafikut: meid ootab 14 päeva jooksul viis matši

Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho kurtis, et nende detsembrikuine mängugraafik on ebaõiglaselt tihe.

United kohtub täna õhtul võõrsil Leicester Cityga ning peab järgmise 14 päeva jooksul kokku viis mängu.

"Me pole ainsad, kellel on selline graafik. Paraku on ka priviligeeritud klubisid, keda selline hullumeelsus ei oota. Ma tean, et minu meeskond pole kunagi nende kõige õnnelikumate hulgas, aga ehk pääseks kordki vähemalt kõige hullemast graafikust," viskas Mourinho kivi Premier League`i kapsaaeda.

United on hetkel koduliigas teisel kohal, jäädes liidrist Manchester Cityst maha 11 punktiga.