John Terry lahkub Chelseast, kuid jätkab karjääri

Inglismaa jalgpalliliigat juhtiv Chelsea teatas täna, et nende meeskonna kapten John Terry lahkub käimasoleva hooaja järel klubist.

"Pärast 22 aastat klubis on niivõrd palju öelda ja nii palju inimesi, keda tänada. Alates treeneritest, tiimikaaslastest, klubi personalist kuni fännideni - ma ei suuda teid kõiki piisavalt tänada. Saan lähinädalatel sellest veel pikalt rääkida," sõnas 36-aastane Terry klubi pressiteate vahendusel.

Inglismaa ekskoondislane lisas, et ta kavatseb jalgpallurikarjääri kindlasti jätkata, kuid hetkel keskendub vaid Chelsea esindamisele.

Juba 1998. aastal Chelsea eest debüüdi teinud Terry on Londoni tippklubi oma kasvandik. 22 aastat klubis veetnud keskkaitsja on tänaseks pidanud koduklubi eest juba 713 mängu, neist 578 korda on ta kandnud kaptenipaela.

Terry arvel on Premier League`is 40 väravat, mis tähistab kaitsjate arvestuses ka liiga rekordit. Inglane on võitnud Stamford Bridge`il veedetud aja jooksul korra nii Meistrite liiga kui Euroopa liiga, neli Premier League`i tiitlit, viis FA karikat ja kolm Inglise liigakarikat.